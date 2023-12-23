Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Cizre'de ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Şırnak'ın Cizre ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Cizre'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Şırnak'ın Cizre ilçesinde temaslarda bulundu.

        Ökten, Türk Kızılayı Cizre Şubesini ziyaret ettikten sonra Cizre Fen Lisesi ve Vatan İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

        Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile Cizre Halk Eğitimi Merkezini ziyaret eden Ökten, kursiyer ve usta öğreticilerle bir araya geldi.

        Atölyeleri gezen Ökten, çalışmaları inceleyerek kurum çalışanlarına teşekkür etti.

        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete'nin de katılımıyla gerçekleşen "Okul Müdürleri ile Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Ökten, öğretmenlerle görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı
        Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Şırnak Valisi Atay, Silopi'de tekstil kentte incelemede bulundu
        Şırnak Valisi Atay, Silopi'de tekstil kentte incelemede bulundu
        Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Uludere'nin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu
        Uludere'nin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu
        Cizre Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Cizre Belediyesi araç filosunu güçlendirdi