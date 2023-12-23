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        Şırnak'ta "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü" semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:22
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        Şırnak'ta "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü" semineri düzenlendi
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü" konulu seminer düzenlendi.

        Güçlükonak Yeşilay ve İlçe Müftülüğünce Aile Destek Merkezi Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Müftülük personelleri katıldı.

        Seminerde, psikolog Cüneyt Kalender, bağımlılıkta mücadelede ailenin rolüne yönelik örnekler verdi.

        Programa, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İlçe Müftüsü Kemal Benek, Toplum Sağlığı Başhekimi Dr. Gökçen Türker, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Esad Katıksız, Yeşilay İl Temsilcisi Mahsun Çağın, Yeşilay İlçe Temsilcisi Nedim Aktuğ ve Müftülük personelleri katıldı.

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