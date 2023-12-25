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        Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 ülkeye ihraç ediliyor

        EKREM PAYAN/ABİDİN YEL - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) belediyeye ait 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan tekstil fabrikasında imal edilen ürünler 25 ülkeye gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:25
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        Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 ülkeye ihraç ediliyor
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        EKREM PAYAN/ABİDİN YEL - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) belediyeye ait 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan tekstil fabrikasında imal edilen ürünler 25 ülkeye gönderiliyor.

        Cizre Belediyesi, OSB'de 2 yıl önce tekstil fabrikası için 14 bin metrekarelik kapalı alan kurdu. Burayı kiralayan iş insanı Necmi Akaaydın, 6 ay önce kentteki 183'ü kadın 200 genci istihdam ederek, anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı.

        Tam kapasite ile üretim yapıldığında 1500 kişinin çalışabildiği fabrikada imal edilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya başta olmak üzere 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

        - Her gün 4 bin parça üretiliyor

        Fabrikanın İşletme Müdürü Mehmet Aslan, AA muhabirine, kentte hizmet vermeye başlayan tekstil fabrikalarının üretime ve ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

        Ana merkezlerinin İstanbul'da olduğunu, Şırnak ve Muş'ta şube açtıklarını belirten Aslan, 6 ay önce açtıkları tekstil fabrikasında ilk etapta 200 kişiyi istihdam ettiklerini, amaçlarını 1 yıl içerisinde bunu bine çıkarmak olduğunu kaydetti.

        Fabrikada günlük 4 bin şort, mont ve tişört ürettiklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

        "Ürünler dünyada tanınmış markaların. Bunları iç değil, ağırlıklı olarak dış piyasaya gönderiyoruz. 25 Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın, batı illerine mevsimlik işçi olarak gitmesini bir nebze önlemiş oluyoruz. Buradaki gençler çalışmak için Antalya, Adana, İstanbul, İzmir gibi illere gidiyorlardı. Bizim gibi işletmelerin çoğalması halinde bunu minimize edebiliriz. İnşallah biz buna ön ayak olmuşuzdur. Diğer iş insanlarına tavsiye ediyoruz, 'Gelin burada işinizi kurun, buradaki gençleri istihdam edin.' diyoruz. Personel ve verimlilik konusunda koşullar uygun. Buradaki gençleri istihdam etmek istiyoruz. Fabrika sahibi Necmi Akaaydın tarafından ciddi bir yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında da daha fazla insana iş olanağı sunmak istiyoruz."

        - "Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu"

        Fabrikada çalışan Nesrin İnci de 4 ay önce başladığı tekstil alanında kendini yetiştirdiğini, ileriki dönemlerde tekstil yeri açmak istediğini belirtti.

        Fabrikada çalışmaktan memnun olduğunu dile getiren İnci, "Böyle büyük kapasiteli yerlerin bizim memlekette açılmasını istiyoruz. İnsanlar burada çalışarak evlerine katkı sunuyor. Aksi durumda buradakilerin çoğu batı illerine gidip çalışmak zorunda kalacaktı. Özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

        Bahar Turan da 5 ay önce işe başladığı fabrikada şort, mont, tişört grubu ürettiklerini ve çok güzel bir ortamları olduğunu vurgulayarak, "Çalışanların çoğu kadın olunca kendimizi daha rahat hissediyoruz. İşverenimiz İstanbul'dan gelerek burada böyle bir işletme kurdu." dedi.

        Mustafa Denktaş ise daha önce Habur Sınır Kapısı'nda çalıştığını, tekstil fabrikasının açılmasıyla sigortalı işe kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

        Denktaş, "Mutluyuz. Burası olmasaydı batı illerine gitmek zorunda kalacaktım. Burada çalışarak memleketimde iş sahibi oldum. Ailemizden uzak kalmamış oluyoruz. Böyle işletmeler açıldıkça işsizlik azalır gençlerimiz meslek sahibi olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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