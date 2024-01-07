Hilal Belediyesinden köylerde temizlik çalışması
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye ekipleri, köylerde temizlik çalışması yapıyor.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesinde belediye ekipleri, köylerde temizlik çalışması yapıyor.
Hilal Belediye Başkanı Cehver Benek, imkanları elverdiği ölçüde tüm vatandaşlara hizmet sunduklarını belirtti.
Bu kapsamda 14 köyde temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Benek, "Bizim için hizmet sadece Hilal Beldesi ile sınırlı değildir." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.