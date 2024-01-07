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        Şırnak'ta ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde rahatsızlanan 6 aylık Büşra Güneş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:22
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        Şırnak'ta ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde rahatsızlanan 6 aylık Büşra Güneş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki 3 No'lu Aile Sağlık Merkezine götürülen Büşra bebeğin buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Büşra Güneş, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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