Şırnak'ta ambulans helikopter Büşra bebek için havalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde rahatsızlanan 6 aylık Büşra Güneş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki 3 No'lu Aile Sağlık Merkezine götürülen Büşra bebeğin buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Büşra Güneş, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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