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        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:12
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        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
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        Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, perşembe günü akşam saatlerinde kentin doğusu ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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