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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:40
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

        Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzıc, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Nikola Mualovic, Aykut Acar)

        Setler: 20-25, 17-25, 15-25

        Süre: 79 dakika (30, 24, 25)

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        ŞIRNAK

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