Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Cizre

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzıc, Çağatay Durmaz, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Nikola Mualovic, Aykut Acar)

Setler: 20-25, 17-25, 15-25

Süre: 79 dakika (30, 24, 25)

​​​​​​​

ŞIRNAK

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.