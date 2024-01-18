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        Hollanda Büyükelçiliğinden gönderilen lale soğanları Şırnak'taki okulda dikildi

        Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Şırnak'ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen 100 lale soğanı, okula ait serada saksılara dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:35
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        Hollanda Büyükelçiliğinden gönderilen lale soğanları Şırnak'taki okulda dikildi
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        Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Şırnak'ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gönderilen 100 lale soğanı, okula ait serada saksılara dikildi.

        Düzenlenen programla İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Okul Müdürü Hakkı Kaya, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilk etapta küçük saksılara dikilen lale soğanları, burada büyütülecek. Laleler, daha sonra belirlenecek bir alanda yetiştirilecek.

        Okulda biyoloji öğretmeni Nesrin Ecer, gazetecilere, yaklaşık 2 yıl önce Büyükelçilikten bir heyetin ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini birlikte yürüttük. O zamanlar kurduğumuz bu dostça diyaloğun devamı niteliğinde bugün de bize Hollanda'nın meşhur lale soğanlarını hediye ettiler. Lale soğanları için teşekkür ediyoruz." dedi.

        Öğrenci Mustafa Tayşun da öğretmenlerle lale soğanlarını diktiklerini anlatarak, "Bunları çok güzel yetiştireceğiz." diye konuştu.

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