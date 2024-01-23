Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kent merkezi, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.