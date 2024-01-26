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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:56
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler:Erol Akbulut, Ramazan Çevik

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Halil İbrahim Kurt)

        Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Ramazan Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Emir Kaan Öztürk (Hoag, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Onur Ulaş Topbaşlı, Kartev, Canham)

        Setler: 25-15, 25-23, 26-28, 20-25, 13-15

        Süre: 140 dakika (23, 32, 35, 28, 22)

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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