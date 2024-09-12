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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:02 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:08
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğini ziyaret etti
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, beraberinde Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile Valiliğe geçti.

        Valilik Şeref defterini imzalayan Çardakcı ile beraberindekiler, Vali Cevdet Atay ile makamında görüştü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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