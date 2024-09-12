Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çeşitli ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, beraberinde Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile Valiliğe geçti.

Valilik Şeref defterini imzalayan Çardakcı ile beraberindekiler, Vali Cevdet Atay ile makamında görüştü.