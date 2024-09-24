Şırnak'ta firari hükümlünün kullandığı araçta, 24 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Yapılan incelemede, sürücü A.K. hakkında 5 ayrı dosyadan 18 yıl 9 ay kesilmiş hapis olduğu belirlendi.

Araç sürücüsü A.K. ile araçtaki K.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde elde edilen istihbari çalışmalar sonucunda sevkiyat yapacağı değerlendirilen şüpheli araç takibe alındı.

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