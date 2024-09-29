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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:11
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        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Şırnak-İdil kara yolunun Toklu köyü mevkisinde Abdurrahman E. idaresindeki 72 AAL 277 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        Sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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