Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak-İdil kara yolunun Toklu köyü mevkisinde Abdurrahman E. idaresindeki 72 AAL 277 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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