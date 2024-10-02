Trabzonlu "Bayrak Dede" lakaplı Virdiloğlu, Silopi'de Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Trabzon'dan gelen "Bayrak Dede" lakaplı Beyler Virdiloğlu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci'nin daveti üzerine Silopi'ye gelen "Bayrak Dede'" lakaplı Virdiloğlu, Cudi Dağı'ndaki Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Ziyarette, Virdiloğlu, üç hilalli bayrak dalgalandırdı, Saluci de anıtın korumasını yapan askerlere dev Türk bayrağı hediye etti.

Beyler Virdiloğlu, Şırnak'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldığını belirterek, "Etkinlikten sonra Cudi Dağı'nda Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Ağrı'dan, Iğdır'dan, Trabzon'dan, Yozgat'tan her taraftan gelmişler. Burada tek yumruk olmuş, vatanı kurtarmak için tek siper olmuşlar. Artık şimdi Şırnak'ta huzur ve güven var." ifadelerini kullandı.