"Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında öğrenciler Şırnak'ı ziyaret etti

"Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler Şırnak'ı gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 37 öğrenci, Şırnak Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ile esnafı ziyaret etti.

Proje kapsamında pazarcı esnafına da yardım eden öğrenciler, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde bir çiftçinin bahçe işlerine destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, proje kapsamında 37 ilden gelen 37 kişilik ekibin 10 gün boyunca çeşitli etkinlikler yaptığını söyledi.