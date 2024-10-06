Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Hüseyin G'nin kullandığı 34 ZA 1906 plakalı otomobil, Belediye Bulvarı Şehit Ali Batmaz Caddesi'nde Muzaffer K. idaresindeki 73 AAT 838 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Z.K. (39), N.N.K. (17), R.K. (15), N.S.K. (13), A.M.K. (6), A.K. (4) ve M.K. (4) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.