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        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:55
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        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Abdullah Ö. idaresindeki 06 DIR 271 plakalı pikap, Şırnak-Cizre kara yolunun 10. kilometresinde Osman C'nin kullandığı 33 AKB 964 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Nuserjin C. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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