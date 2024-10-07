Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ta pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Ö. idaresindeki 06 DIR 271 plakalı pikap, Şırnak-Cizre kara yolunun 10. kilometresinde Osman C'nin kullandığı 33 AKB 964 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun kenarına savruldu. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Nuserjin C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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