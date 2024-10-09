Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valisi Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Vali Ekici, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile Cizre'ye geçti.

        Burada Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kazim Sezgin ile görüştü.

        Vali Ekici daha sonra beraberindekilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda
        Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda
        Hava kirliliği meme kanseri vakalarında artışa neden oluyor
        Hava kirliliği meme kanseri vakalarında artışa neden oluyor
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre TSO'ya ziyaret
        Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre TSO'ya ziyaret
        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı bulunan gece balıkçıl kuşu tedaviye alındı
        Cizre'de okul servis araçları denetlendi
        Cizre'de okul servis araçları denetlendi
        Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı
        Şırnak'ta yaralı bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
        Şırnak'ta yaralı bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı