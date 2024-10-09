Şırnak Valisi Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Vali Ekici, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile Cizre'ye geçti.
Burada Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kazim Sezgin ile görüştü.
Vali Ekici daha sonra beraberindekilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile görüştü.
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