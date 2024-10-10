Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki Bulgar Svetoslav Ivanov ve Alanya Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki Oğuzhan Doğruluk ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

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