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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, smaçör Svetoslav Ivanov ve Oğuzhan Doğruluk'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:31
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı
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        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, smaçör Svetoslav Ivanov ve Oğuzhan Doğruluk'u kadrosuna kattı.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki Bulgar Svetoslav Ivanov ve Alanya Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki Oğuzhan Doğruluk ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

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