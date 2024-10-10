Şırnak'ta kaybolan 2 çocuk bulundu

Açıklamada, "Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde bugün iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Ekim'de İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne aileleri tarafınan E.A. (15) ve E.D'nin (14) kaybolduğuna dair başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.

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