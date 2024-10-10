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        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuk bulundu

        Şırnak'ın İdil ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:45
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        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuk bulundu
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 7 Ekim'de İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne aileleri tarafınan E.A. (15) ve E.D'nin (14) kaybolduğuna dair başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde bugün iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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