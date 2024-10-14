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        Cizre'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

        Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:31
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        Cizre'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
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        Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi.

        Cizre Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Vedat Sönmez, öğrencilere sunum yaptı.

        Eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunan Sönmez, amaçlarının öğrencileri işgücü piyasasına ve sosyal hayata hazırlamak olduğunu belirtti.

        165 öğrencinin katıldığı eğitimde, öğrenci bilgi sisteminin kullanılması, ders geçme sistemi, sosyal etkinlikler, sınav sistemi, öğrenci kulüpleri ve benzeri konularda bilgilendirme yapıldı.

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