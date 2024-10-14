Cizre'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisinde bulunan Sönmez, amaçlarının öğrencileri işgücü piyasasına ve sosyal hayata hazırlamak olduğunu belirtti.

Cizre Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Vedat Sönmez, öğrencilere sunum yaptı.

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