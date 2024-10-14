Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası için Karadağ'a gidiyor

        Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası için Karadağ'a gidiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası için Karadağ'a gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası için Karadağ'a gidiyor.

        Milli sporcu Benek, 2022'de Kırıkkale'de Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda birinci, aynı yıl İtalya'da yıldızlar Avrupa üçüncüsü, bu yıl da Mersin'de gençler Türkiye şampiyonu, Düzce'de liseler arası Türkiye şampiyonu ve Hırvatistan'da gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

        Karadağ'ın Budva kentinde 20 Ekim- 9 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Dünya Boks şampiyonasında milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek olan Benek, antrenörü Rıdvan Budak gözetiminde sürdürdüğü antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı.

        Milli takım kampında şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlanan Benek, Karadağ'daki şampiyonada hedefinin gençlerde dünya şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Eşini ensesinden vurdu! Ambulansı takip ederken yakalandı!
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Tayyip Talha'ya 'performansını artır' emri
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 kişi hakkınd...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutukla...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutukla...
        Cizre'de lise öğrencilerine yönelik "Motivasyon ve etkili ders çalışma yönt...
        Cizre'de lise öğrencilerine yönelik "Motivasyon ve etkili ders çalışma yönt...
        Cizre'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
        Cizre'de üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
        Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Şırnak'ta 11 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edil...
        Şırnak'ta 11 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edil...