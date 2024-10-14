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        Şırnak'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:04
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        Şırnak'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYC 94 plakalı tır ile 73 AAN 741 plakalı hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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