Şırnak'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYC 94 plakalı tır ile 73 AAN 741 plakalı hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

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