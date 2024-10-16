Şırnak Valisi Ekici, hastane inşaatını inceledi
Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile yapımı devam eden 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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