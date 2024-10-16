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        Şırnak Valisi Ekici, hastane inşaatını inceledi

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:10
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        Şırnak Valisi Ekici, hastane inşaatını inceledi
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Vali Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile yapımı devam eden 75 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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