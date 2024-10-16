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        Cizre Kaymakamı Baycar, TEKNOFEST'te dereceye giren 2 öğrenciyi ödüllendirdi

        TEKNOFEST'te geliştikleri proje ile Türkiye ikinciliği elde eden 2 öğrenci, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:36
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        Cizre Kaymakamı Baycar, TEKNOFEST'te dereceye giren 2 öğrenciyi ödüllendirdi
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        TEKNOFEST'te geliştikleri proje ile Türkiye ikinciliği elde eden 2 öğrenci, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar tarafından ödüllendirildi.

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "Yapay Zeka Destekli Kimya Laboratuvarım Projesi" ile Türkiye ikincisi olan öğrencilerden Sevde Güntaş ve Yağız Taha Doğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan ike'yi makamında kabul etti.

        Baycar, 187 proje içerisinde Türkiye ikincisi olan 2 öğrenciyi tebrik ederek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sibernetik bilimin öncüsü İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin izinden giderek elde ettikleri bu başarı ile bizlere büyük bir gurur yaşatmışlardır." dedi.

        Baycar, daha sonra 2 öğrenciyi ödüllendirdi.

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        Galeri
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