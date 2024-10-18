Cizre'de su taşkınlarının önüne geçmek için çalışma
Şırnak'ın Cizre Belediyesi su taşkınlarının önüne geçmek için çalışma yürütüyor.
Şırnak'ın Cizre Belediyesi su taşkınlarının önüne geçmek için çalışma yürütüyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su taşkınlarının önüne geçmek için kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.
Ekipler, ilçenin farklı noktalarında açık yağmurlama kanallarını ve kanalizasyon bacalarını temizleyerek tıkanıklıkları gideriyor.
Bu çalışmalarla, suyun daha sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak ve olası su baskınlarının önüne geçmek hedefleniyor.
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