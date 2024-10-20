Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre
Hakemler:Burak İlhan, Tolgahan Dinçer
RAMS Global Cizre Belediyespor: Metin Toy, Ivanov, Furkan Dur, Thondike, Kemal Kayhan, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Bardarov, Atakan Topal)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Can Koç)
Setler: 25-21, 25-16, 17-25, 20-25, 15-9
Süre: 124 dakika (27, 24, 25, 32, 16)
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