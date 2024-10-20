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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:52
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler:Burak İlhan, Tolgahan Dinçer

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Metin Toy, Ivanov, Furkan Dur, Thondike, Kemal Kayhan, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Bardarov, Atakan Topal)

        Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Can Koç)

        Setler: 25-21, 25-16, 17-25, 20-25, 15-9

        Süre: 124 dakika (27, 24, 25, 32, 16)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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