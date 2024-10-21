Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sulak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.B'nin (63) tüfekle ateş etmesi sonucu Bişar Bayram (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bayram'ın cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şüpheli H.B, tüfeğiyle jandarmaya teslim oldu.
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