Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Sulak köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

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