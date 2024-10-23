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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:50
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
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        Şırnak'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yüreğimde Filistin" temasıyla yürüyerek tepki gösterdi.

        Üniversitenin fuaye alanında bir araya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, "Yüreğimde Filistin" temasıyla İktisat Fakültesi'ne kadar yürüyüş yaparak İsrail aleyhine slogan attı.

        Öğrenciler adına burada açıklama yapan Kenan Eren, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayrımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

        Eren, şunları kaydetti:

        "Avrupa devletleri, kardeşlerimize yapılan saldırılara karşı kör, sağır ve dilsiz hale gelmekle yetinmeyip, vatanını ve milletini savunan mücahit kardeşlerimizi eleştiriyor, İsrail'in zalimliğine destek veriyor. Filistin, yıllardır süren zulüm ve haksızlıklar karşısında dimdik ayakta duruyor. Her karış toprağında şehitlerin kanı, her taşında özgürlüğe duyulan özlem saklı. Mazlum bir halkın mücadelesi, sadece bir toprak davası değil, aynı zamanda insan onurunun, hak ve adaletin de mücadelesidir. Filistin, dünya için bir vicdan aynasıdır, bu aynaya baktığımızda insanlığın gerçek yüzünü görürüz."

        Etkinliğe, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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