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        Şırnak'ta "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında 45 kadın Ankara'ya uğurlandı

        İçişleri Bakanlığının himayesinde hazırlanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru gençlerden oluşan 45 kişilik kafile Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:08
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        Şırnak'ta "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında 45 kadın Ankara'ya uğurlandı
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        İçişleri Bakanlığının himayesinde hazırlanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru gençlerden oluşan 45 kişilik kafile Ankara'ya gönderildi.

        Şırnak ve Ankara Valilikleri işbirliği ile gerçekleştirilen "Şırnak'tan Ankara'ya Huzur ve Kardeşlik Buluşması Projesi" kapsamındaki kafile, Adliye Meydanı'nda bir araya geldi.

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.

        Vali Ekici, ekipteki kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru gençlerden oluşan 45 kişilik kafile Ankara'ya hareket etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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