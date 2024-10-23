Şırnak'ta "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında 45 kadın Ankara'ya uğurlandı

Vali Ekici, ekipteki kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru gençlerden oluşan 45 kişilik kafile Ankara'ya hareket etti.​​​​​​​

Şırnak ve Ankara Valilikleri işbirliği ile gerçekleştirilen "Şırnak'tan Ankara'ya Huzur ve Kardeşlik Buluşması Projesi" kapsamındaki kafile, Adliye Meydanı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının himayesinde hazırlanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru gençlerden oluşan 45 kişilik kafile Ankara'ya gönderildi.

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