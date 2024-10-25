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        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında 6 Şubat depremlerinde görev alanların da bulunduğu muhtar, vaiz, imam ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:00
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        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında 6 Şubat depremlerinde görev alanların da bulunduğu muhtar, vaiz, imam ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki törende bir konuşma yapan Vali Birol Ekici, afet eğitimlerinin önemli olduğunu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çalışanların eğitimlerini önemsediklerini söyledi.

        Türkiye'de birçok afete son yıllarda tanıklık ettiklerini ifade eden Ekici, "İnsan olmamız hasebi ile diğer Allah'ın yarattığı insan ve hayvanlara yardımcı olabilmek için hazırlıklı olmak gerekiyor. Önce en yakın komşumuza karşı duyarlı olacağız. Sonra en yakın köye, şehre sonra en uzaktaki ile köye, ilçeye, şehre ve ülkeye karşı duyarlı olup yardımcı olmamız gerekiyor." dedi.

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da AFAD'ta gönüllü olmanın önemine değindi.

        Yılın başında İçişleri Bakanlığı talimatı ile 100 bin AFAD gönüllüsü oluşturma çalışması başlatıldığını anımsatan Baycar, "Büyük bir acı yaşamak istemiyorsak AFAD'ı unutmayacağız ve onlara göre hazırlık yapacağız. Yüzbinlerce insanımızı en kötü senaryoya göre eğiterek yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Cizre'nin bir deprem fayı üzerinde olduğunu ve Dicle Nehri'nin şehrin içinden geçtiğini anımsatan Baycar, her yıl ilçede birçok boğulma vakası ve su taşkınları meydana geldiğini kaydetti.

        Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de AFAD gönüllülerinin herhangi bir maddi, manevi çıkar beklentisi olmadan sadece topluma fayda sağlamak amacıyla görev aldığını vurguladı.

        Konuşmaların ardından 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifikaları verildi.

        Programa Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve din görevlileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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