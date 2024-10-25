Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında 6 Şubat depremlerinde görev alanların da bulunduğu muhtar, vaiz, imam ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki törende bir konuşma yapan Vali Birol Ekici, afet eğitimlerinin önemli olduğunu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çalışanların eğitimlerini önemsediklerini söyledi.

Türkiye'de birçok afete son yıllarda tanıklık ettiklerini ifade eden Ekici, "İnsan olmamız hasebi ile diğer Allah'ın yarattığı insan ve hayvanlara yardımcı olabilmek için hazırlıklı olmak gerekiyor. Önce en yakın komşumuza karşı duyarlı olacağız. Sonra en yakın köye, şehre sonra en uzaktaki ile köye, ilçeye, şehre ve ülkeye karşı duyarlı olup yardımcı olmamız gerekiyor." dedi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da AFAD'ta gönüllü olmanın önemine değindi.

Yılın başında İçişleri Bakanlığı talimatı ile 100 bin AFAD gönüllüsü oluşturma çalışması başlatıldığını anımsatan Baycar, "Büyük bir acı yaşamak istemiyorsak AFAD'ı unutmayacağız ve onlara göre hazırlık yapacağız. Yüzbinlerce insanımızı en kötü senaryoya göre eğiterek yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cizre'nin bir deprem fayı üzerinde olduğunu ve Dicle Nehri'nin şehrin içinden geçtiğini anımsatan Baycar, her yıl ilçede birçok boğulma vakası ve su taşkınları meydana geldiğini kaydetti.