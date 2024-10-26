Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece operasyon düzenlendi.

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