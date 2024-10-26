Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören dü...
        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören dü...
        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
        Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü...
        Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü...
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül
        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül
        Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi
        Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi