Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de "OSB Müteşebbis Heyeti ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Vali Birol Ekici başkanlığında "Cizre OSB Müteşebbis Heyeti ve Genel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de "OSB Müteşebbis Heyeti ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Vali Birol Ekici başkanlığında "Cizre OSB Müteşebbis Heyeti ve Genel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cizre OSB ile ilgili mevcut sorunlar, çözüm önerileri ve yeni yatırımlar ele alındı.

        Ayrıca, bölgedeki aktif istihdam imkanlarının artırılması ve bu amaçla yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıya, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, TSO Meclis Başkanı Mesut İverendi, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile OSB müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutukla...
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutukla...
        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören dü...
        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören dü...
        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
        Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü...
        Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü...
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül
        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül