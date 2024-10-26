Cizre'de "OSB Müteşebbis Heyeti ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Vali Birol Ekici başkanlığında "Cizre OSB Müteşebbis Heyeti ve Genel Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cizre OSB ile ilgili mevcut sorunlar, çözüm önerileri ve yeni yatırımlar ele alındı.

Ayrıca, bölgedeki aktif istihdam imkanlarının artırılması ve bu amaçla yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, TSO Meclis Başkanı Mesut İverendi, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile OSB müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.