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        Cizre'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:18
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        Cizre'de saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kocapınar köyünde henüz bilinmeyen nedenle vatandaşların hasat sonrası topladığı saman balyaları alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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