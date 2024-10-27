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        Milli halterci Harun Algül'ün altın madalya kazandığı mücadele Şırnak'ta dev ekranda izlendi

        Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül'ün mücadelesi, memleketi Şırnak'ta dev ekrandan takip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:23
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        Milli halterci Harun Algül'ün altın madalya kazandığı mücadele Şırnak'ta dev ekranda izlendi
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        Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül'ün mücadelesi, memleketi Şırnak'ta dev ekrandan takip edildi.

        Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı erkekler 55 kiloda podyuma çıkan Harun Algül, koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

        Harun Algül'ün mücadelesini, Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda kurulan dev ekranda ailesinin yanı sıra Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nihat Avcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) İl Temsilcisi Murat Umaç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

        Milli sporcunun mücadelesi ekrandan heyecanla takip edilirken, kazanılan altın madalya dolayısıyla salonda büyük sevinç yaşandı.

        Harun Algül'ün ailesini tebrik eden Vali Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonu Harun Algül, zirvedesin Şırnak. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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