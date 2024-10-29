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        Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi

        Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:22 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:22
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        Şırnak'ta 101 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi
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        Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

        Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti.

        Etkinlikte binalara Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in 101. yılı silueti yansıtıldı.

        Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve kurum temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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