Avrupa şampiyonu Algül, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş altı erkekler 55 kiloda podyuma çıkan ve koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Algül, Şırnak'a döndü.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Abdullah Ayar, ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılanan Algül için araçlarla konvoy oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Ayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnaklı sporcuların son günlerde elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını söyledi.

Ayar, "Geçen hafta Nurselen boksta bize bu gururu yaşatmıştı. Pınar Benek bugün ringe çıkıyor, çeyrek finalde Rus rakibi ile karşı karşıya gelecek. Bunlar çok mutlu tablolar. Bu başarılar artarak devam edecek. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinden biriyiz. Buradan çok başarılı sporcular çıkaracağımızdan hiç şüphemiz yok. Harun ocak ayının sonunda büyüklerde dünya şampiyonasına katılacak, oradan da kendisinden 3 şampiyonluk bekliyoruz." dedi.

Milli halterci Harun Algül de havalimanında kendisi için düzenlenen karşılama töreninden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.