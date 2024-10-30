Şırnak'ta tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
R.D. yönetimindeki 34 KL 1509 plakalı tır, Dirsekli Mahallesi Kurtuluş köyü kavşağında plakası henüz öğrenilemeyen Levent Borak (57) idaresindeki sepetli motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Borak'ın cesedi, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazada ezilen motosikletin sepetindeki horoz ve tavukların da telef olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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