Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 73 SB 759 plakalı tır, 34 EVL 825 plakalı otomobil, 73 ABF 056 ile 34 ADR 972 plakalı hafif ticari araçlar Cizre-Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde çarpıştı.

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