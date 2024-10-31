Şırnak'ta kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi ölü bulundu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi ölü bulundu.
Orhan Kalkan'dan dünden beri haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Kalkan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Cizre-Güçlükonak kara yolunun Ali Dino Kasrı mevkisinde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine ise bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin Orhan Kalkan'a ait olduğu belirlendi.
Kalkan'ın cenazesi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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