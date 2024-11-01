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        Şırnak'ta yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:45
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        Şırnak'ta yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Vatandaşlar tarafından önceki gün ilçe kırsalında bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen atmacanın tedavisi tamamlandı.

        Atmaca, Güçlükonak ilçesi kırsalında doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, atmacanın 2 günlük tedavinin ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındığını belirterek, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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