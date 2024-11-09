Cizre Kaymakamlığı 25 okula çocuk oyun parkı yaptı

25 okula oyun parkı kurduklarını ifade eden Baycar, "Çocuklarımızın bir gülümsemesi dünyalara değer. Çocukları mutlu görmek bizleri sevindiriyor ve verdiğimiz bütün çabaların neticesini mutlulukla, huzur ile görmüş oluyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Konak Anaokulunda yapılan parkın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin isteği üzerine yaptıkları çocuk oyun parklarının açılışını yaptıklarını söyledi.

Cizre Kaymakamlığı himayesinde Cizre Güzelleştirme Derneği ve Cizre Kalkınma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün desteklediği "Haydi Çocuklar Oyun Zamanı Projesi " kapsamında 25 okula çocuk oyun parkı yapıldı.

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