Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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