Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 4-10 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 49 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 14,3 gram metamfetamin, 5,62 gram eroin, 8 sentetik ecza malzemesi, hassas terazi, gümrük kaçağı 1120 paket sigara, 3 bin 735 litre akaryakıt, 99 elektronik sigara tütünü, 91 cep telefonu ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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