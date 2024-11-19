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        Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:07
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        Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

        İlçeye bağlı 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda dün sağanağın ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kışlıklarına dönme hazırlığı yapan besiciler, kar nedeniyle zor durumda kaldı.

        Besicilerden Mahmut Aslan, son günlerde güzel hava dolayısıyla geçmiş yıllara göre yaylada daha uzun kaldıklarını kaydetti.

        Aslan, "Bu yıl biraz daha fazla yaylada kalmak istedik fakat kara yakalandık. İnşallah 2-3 gün içinde merkeze varırız. 6 ay boyunca Faraşin Yaylası'nda kaldık. Artık kış geldi, biz de merkeze dönüyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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