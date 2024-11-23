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        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:08
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        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

        Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yagettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD koordinesindeki çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

        Yagettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

        Kayıp gencin babası Mehmet Şirin Yagettekin, oğlundan haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerden, hayırsever vatandaşlardan rica ediyoruz, kimin elinden ne geliyorsa lütfen bize yardımcı olsun. Perişan durumdayız." dedi.

        Ağabey Adem Yagettekin de kardeşinin 17 Kasım'dan bu yana kayıp olduğunu kaydetti.

        Kardeşinin bulunmasını istediklerini dile getiren Yagettekin, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Arama kurtarma ekipleri tüm çalışmaları yapıyor. Kimin elinden ne geliyorsa bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kardeşimi gören veya yerini bilen kim varsa lütfen ya bize ya da en yakın güvenlik birimine haber versin. Kaç gündür bu soğuk havada nehir kenarında bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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