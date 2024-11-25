Şırnak'ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi

Şırnak'ta, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, müzik dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Melike Tatar, programda yaptığı konuşmada, kadına şiddetin birçok sosyal problemi de beraberinde getirdiğini söyledi.

Kadına her türlü şiddetin, onların yaşam hakkını tehdit eden her türlü davranışın temel bir insan hakkı ihlali olduğunu ve bunun asla meşrulaştırılamayacağını ifade eden Tatar, "Kadına şiddet bir insanlık suçu olup bununla mücadele etmek ve mağdur kadınların destekçisi olmak hepimiz için bir insanlık görevidir." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak göreve başladıkları günden itibaren kadın istihdamına önem verdiklerini ve kadın çalışan sayısını 5 katına çıkardıklarını belirtti.