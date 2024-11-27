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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:42
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: Tolgahan Dinçer, Fatih Yayla

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Uriarte, Kemal Kayhan, Metin Toy, Thondike, Oğuzhan Doğruluk, Emre Batur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Atakan Topal)

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, Ahmetcan Büyükgöz, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak, Yusuf Bakır)

        Setler: 25-20, 21-25, 25-23, 22-25, 13-15

        Süre: 151 dakika (39, 30, 28, 33, 21)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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