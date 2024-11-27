Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin Suriye'de cesedi bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

Bunun üzerine teşhis için Suriye'ye giden aile üyeleri, cesedin Yalgettekin'e ait olduğunu belirledi.

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