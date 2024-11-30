Şırnak Valisi Ekici, 2 ailenin barış yemeğine katıldı

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 2 aile arasında düzenlenen barış yemeğine katıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Cizre ilçesi Ulaş köyünde aralarında husumet bulunan Meman ve Tayan aşireti arasında düzenlenen barış yemeğine Vali Ekici de katıldı.

Ekici, ailelerin barışarak husumeti sona erdirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.