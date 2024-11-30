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        Şırnak Valisi Ekici, 2 ailenin barış yemeğine katıldı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 2 aile arasında düzenlenen barış yemeğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:03
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        Şırnak Valisi Ekici, 2 ailenin barış yemeğine katıldı
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 2 aile arasında düzenlenen barış yemeğine katıldı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, Cizre ilçesi Ulaş köyünde aralarında husumet bulunan Meman ve Tayan aşireti arasında düzenlenen barış yemeğine Vali Ekici de katıldı.

        Ekici, ailelerin barışarak husumeti sona erdirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Yemek ve yapılan duanın ardından Vali Ekici, Meman aşiret lideri Mesut Güven ve Tayan aşireti lideri Kamil Atak ile diğer aile bireylerini tebrik etti.

        Barış yemeğine, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve aşiret üyeleri katıldı.

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